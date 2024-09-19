Немцы рассказали, как получать удовольствие от работы

Эксперты из Рурского университета в Бохуме (Германия) поведали о том, как получать удовлетворение от работы. По их словам, для этого следует реже пользоваться смартфоном.

Ранее было установлено, что в среднем люди проводят 3 часа 15 минут в день, пользуясь мобильным телефоном.

Сейчас же ученые в своем опыте задействовали четыре группы участников разных профессий.

Сообщается, что первой группе поручили снизить время ежедневного пользования смартфонами на один час. Вторая должна была каждый день тренироваться не менее получаса. Третья группа выполняла оба задания. Четвертая группа была контрольной, которой не давали никаких поручений.

Добровольцы заполняли онлайн-анкеты до начала исследования, сразу после него и через две недели после окончания тестового периода, предоставляя информацию о своем благополучии как в отношении работы, так и психического здоровья.

Информируется, что в группе сокращения экранного времени и в комбинированной группе ученые обнаружили, что удовлетворенность работой и мотивация, баланс между работой и личной жизнью и психическое здоровье значительно улучшились.

Сказано, что чувство перегрузки на работе и симптомы зависимости от смартфона были значительно снижены.

Резюмируется: все вмешательства привели к снижению симптомов депрессии и повысили чувство контроля над своей жизнью у участников.

Ранее американцы заявили, что трудоголизм опаснее алкоголизма.