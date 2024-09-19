Профессор из Израиля рассказал о поисках Ковчега Завета

Профессор археологии из Тель-Авивского университета в Израиле Цви Ледерман поведал о том, как проходят поиски библейского Ковчега Завета. В них участвуют эксперты со всего мира.

Судьба артефакта остается тайной вот уже как 2500 лет.

Сейчас есть ряд теорий о том, что с ним случилось.

Не исключается, что он мог быть уничтожен, украден или скрыт.

Его поиски проходят в Иерусалиме и Африке.

По одной из теорий иудеи спрятали свою реликвию в храме под горой. Несколько лет назад археологи из Израиля нашли в городке Бет-Шемеш руины святилища, которому по меньшей мере 3000 лет. Данное сооружение отличается необычной конструкцией: в центре расположился огромный каменный стол.

Не исключается, что на него ставили массивный ящик со Скрижалями Завета.

Ученый рассказал: «Планировка напоминает описание, представленное в библейской книге пророка Самуила. Во времена царя Давида для ковчега был возведен специальный временный храм, чтобы защитить его от филистимлян, с которыми еврейский народ тогда вел войну».

Предполагается, что спустя несколько веков реликвия снова была перевезена на это место.

Но специалисты признают, что данное событие не зафиксировано в письменных источниках, что делает эту гипотезу сомнительной.

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