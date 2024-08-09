Какой будет погода в Украине на выходные – прогноз синоптиков

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в ночь на субботу, 10 августа, в большинстве западных, северных и центральных областей, а днем везде по стране, кроме востока и запада, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 14-19, на побережье морей до 22 тепла, днем плюс 23-28, в восточных, южных областях и в Крыму 29-34 тепла. На высокогорье Карпат ночью плюс 10-15, днем 18-23 тепла.

В Киеве завтра пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 16-18, днем 24-26 тепла.

В воскресенье, 11 августа, в Украине будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, в южной части страны 17-22 тепла, днем плюс 22-27, на юге и в Закарпатье 27-32 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 23-25 тепла.

Ранее мы писали, что на Украину вновь надвигается жара – названа дата.