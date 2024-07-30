Ночной пожар на окраине Киева оборвал две жизни

В ночь на вторник, 30 июля, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что на улице Пушкина горел частный жилой дом.

На месте инцидента спасатели нашли два тела - их личность и пол устанавливаются.

Сообщается, что пожар был ликвидирован пожар 4-41 на площади сто квадратных метров.

С этой целью привлекалось одиннадцать человек личного состава и три единицы техники.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее в Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов.