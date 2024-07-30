В Киеве резко вырос уровень заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости COVID-19 значительно повысился в Киеве в течение последних недель. По сравнению с началом июля увеличилось количество госпитализаций из-за коронавируса. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

«Если по состоянию на 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились 20 больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением, то на сегодняшнее утро таких пациентов 73. Причем в среднем в больницы пока попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в больницу при сложных случаях протекания болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных — 18 детей», — отметила она.

По данным ГУ Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней, всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200.

С начала года от этого заболевания в Киеве скончались 52 человека.

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