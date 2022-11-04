Стало известно, почему нельзя пить пиво каждый день

Главное: Пиво не следует пить каждый день. Это может подорвать здоровье.

Детали: Российский врач-кардиолог Вадим Жук поведал, почему нельзя пить пиво каждый день. Его цитируют местные СМИ.

Так, специалист сказал, что ежедневное употребление этого хмельного напитка может привести к серьезным проблемам с сердцем.

Он напомнило, что человек быстро привыкает к пиву.

Отмечается: «В ситуации регулярного, даже в малых дозах, поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью».

Сообщается, что частое употребление пива вызывает гипертонию и наносит удар по эндокринной системе.

При этом у человека может возникнуть висцеральное ожирение, нарушиться углеводный обмен и развиться сахарный диабет второго типа.

Информируется, что, если человек превышает дозу в триста граммов пива два раза в неделю, то он рискует заработать алкогольный гепатит. Данная болезнь может трансформироваться в цирроз печени.

Наконец, избыточное употребление пива повышает риск развития токсического хронического панкреатита, гастрита и язвенной болезни.

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