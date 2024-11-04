В Финляндии навсегда закрыли музей Ленина

В Финляндии навсегда закрыли музей бывшего председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина. Новость о закрытии музея вызвала необычайный интерес. Об этом сообщает Yle.

О закрытии музея широко сообщалось в Европе, вплоть до Италии и Венгрии. Даже британская газета The Times опубликовала статью об этом.

Находящийся в Тампере Музей Ленина закрылся навсегда сегодня, 3 ноября.

В феврале в здании откроется Музей восточных отношений Nootti, рассказывающий о политической истории, об отношениях финнов и россиян, Советском Союзе, а также современности.

Музей Ленина в 1946 году основало Общество «Финляндия-СССР». Место расположения было выбрано потому, что будущие советские лидеры Владимир Ильич Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в этом здании в Тампере в 1905 году.

Однако музей больше не хочет носить имя Ленина, поскольку это приводит к недоразумениям.

«Самое название вызывает у людей множество ассоциаций», — объясняет директор музея Калле Каллио.

Напомним, Финляндия ввела еще один запрет по въезду из РФ.