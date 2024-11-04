В Перу молния убила футболиста прямо во время матча

Ужасный эпизод имел место в любительских футбольных соревнованиях в Перу.

Как сообщает The Sun, в матче одного из региональных чемпионатов погиб 39-летний футболист Хосе Уго де ла Круз Меса. Причиной смерти стал удар молнии.

Из-за капризов стихии еще пять игроков, которые принимали участие в этом матче, были госпитализированы. Они лежат в больнице с серьезными ожогами.

Другим футболистам удалось достаточно быстро отреагировать на призыв арбитра и спрятаться от шторма.

Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos



Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)



Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

Напомним, в Полтавской области молния убила молодого парня на байдарке.