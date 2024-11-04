Грибок Sporopachydermia lactativora впервые попал в кровоток человека

Эксперты из университета Фудань в Китае бьют тревогу. Стало известно, что случилось.

По их словам, в кровоток человека впервые попал малоизвестный грибок Sporopachydermia lactativora.

Подчеркивается, что при попадании в кровоток инфекционного патогена говорят о системной инфекции.

В отчете сказано, что грибковые системные инфекции встречаются редко и обычно поражают госпитализированных пациентов с ослабленным иммунитетом.

Добавляется, что чаще всего инфекции вызывают дрожжевые грибы классов Saccharomyces, Candida и Pityrosporum.

Теперь же ученые объявили о случае системной инфекции, вызванной дрожжевым грибком Sporopachydermia lactativora (класс Saccharomyces).

Говорится, что до этого их выделяли из морской воды Арктики, фекалий буйволов, из мембранных фильтров.

Указывается, что в больницах они встречаются крайне редко, и до этого было известно лишь об одном случае заражения этим грибком.

Сообщается, что системная инфекция была выявлена у 37-летней женщины с тяжелым злокачественным заболеванием крови.

Информируется, что через несколько дней после сеанса химиотерапии у нее появилась температура.

В крови пациентки был обнаружен грибок Sporopachydermia lactativora.

К счастью, женщина вылечилась от инфекции после трехдневной терапии.

Специалисты рассказали, что обнаруженный грибок может инфицировать разные ткани организма, а по вирулентности сопоставим с опасным грибком Candida auris.

Не исключается, что заразивший женщину грибок станет оппортунистическим патогеном человека, то есть будет вызывать инфекции при ослаблении иммунитета.

Ранее мы писали, что из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза.