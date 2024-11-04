В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья

В последние дни в Киеве и области фиксируют сильные порывы ветра. Кое-где непогода уже успела наделать беды.

Согласно информации патрульной полиции Киева, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских (в Соломенском районе города) было перекрыто движение транспорта.

«На месте работают соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки», — добавили правоохранители.

Недалеко от метро Васильковская сорвало крышу на одном из зданий.

«Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Будьте сегодня осторожны», — рассказали авторы Telegram-канала «Київ24».

«Сильный ветер в столице срывает крыши и валит деревья, будьте осторожны», — добавили в Telegram-канале «Реальний Київ» и опубликовали кадры, на которых можно увидеть последствия непогоды.

«Разлетаются балконы и ветки деревьев», — рассказали в Telegram-канале «Киевский Движ» и показали последствия сильного ветра.

Падение деревьев фиксируют также на других улицах столицы.

«Еще одно дерево упало на переулке Ковальском 20. Будьте осторожны, в столице сильный ветер», — говорится в сообщении Telegram-канала «Київ Оперативний».

На левом берегу столицы (на Троещине) дерево упало прямо на припаркованную между домами машину.

На улице Березняковской дерево упало на газовую трубу.

Напомним, в Киеве произошел пожар в больнице.