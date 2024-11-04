Немцы узнали о пчелах кое-что новое

Эксперты из университета имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Германия) узнали о пчелах нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти насекомые передают по наследству информацию, которая дает возможность отдельным особям сразу встраиваться в жизнь улья и обеспечивать его коллективное функционирование.

Так, был обнаружен ген, известный как dsx, который определяет специфичное для рабочих пчел поведение.

При помощи инструмента генетического редактирования CRISPR/Cas9 ученые изменяли или отключали ген dsx у выбранных насекомых.

Сообщается, что для того, чтобы различать модифицированных пчел от обычных, специалисты пометили обработанных насекомых QR-кодами, которые дали возможность наблюдать за поведением обитателей улья с помощью камер.

Немцы оценили полученные записи, использовав инструменты искусственного интеллекта.

Кроме этого они внедрили зеленый флуоресцентный белок в последовательность гена dsx, заставив GFP производиться вместе с белком dsx, что позволило изучить нейронные цепи с помощью флуоресцентной микроскопии у модифицированных и обычных пчел.

Оказалось, что dsx несет генетическую программу поведения рабочей пчелы.

Поясняется: «Этот ген программирует, будет ли рабочая пчела выполнять задачу в колонии и как долго. Сюда входят коллективные задачи, такие как забота о личинках или поиск пищи, а также социальный обмен источниками пищи».

Теперь в планах стоит перейти от уровня отдельной медоносной пчелы к суперорганизму пчелиной колонии.

Ранее оказалось, что у животных все же есть сознание.