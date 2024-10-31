Беременность способна… активировать древние вирусы в ДНК

Международная группа экспертов из США и Германии заявила о неожиданной опасности беременности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что были найдены фрагменты древних вирусов в ДНК человека, которые активируются при беременности и кровопотере – данный механизм усиливает выработку красных кровяных телец.

Такое открытие было сделано в результате анализа гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток мышей, у которых части генетического кода, известные как ретротранспозоны, просыпались во время беременности.

Ученые говорят, что, проведя анализ образцов крови беременных и небеременных женщин, они выявили, что, вероятно, у людей происходит та же самая реактивация ретротранспозонов, что и у мышей.

Позже новые опыты показали, что, когда этот процесс блокировался у мышей, у животных развивалась анемия.

Удалось узнать, что ретротранспозоны активируют сигнальный белок, называемый интерфероном, который, в свою очередь, увеличивает активность гемопоэтических стволовых клеток.

Поясняется, что ретротранспозоны обычно называют «мусорной ДНК». Составляя около 8% генома человека, эти сегменты генетического кода когда-то были отвергнуты, из-за чего считалось, что они не играют большой роли.

Резюмируется, что генетические реликты все еще могут приносить пользу организму.

Ранее стало известно, как беременность влияет на мозг женщин.