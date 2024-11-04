В Париже мужчина атаковал людей топором в электричке

Громкое ЧП случилось в Париже на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна). О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что тут отморозок с топором напал на людей в электричке.
В итоге четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Так, одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову.
Двое других потерпевших получили более легкие ранения.
Выяснилось, что в поезде, обслуживающем юго-восточное направление, по неизвестной причине произошла драка с участием нескольких человек.
Ранее китаец поубивал людей ножом в супермаркете.