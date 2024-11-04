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Новости > В Париже мужчина атаковал людей топором в электричке

В Париже мужчина атаковал людей топором в электричке

Агата Кловская
04.11.24 15:54
54
В Париже мужчина атаковал людей топором в электричке

Громкое ЧП случилось в Париже на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна). О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут отморозок с топором напал на людей в электричке.

В итоге четыре человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Так, одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову.

Двое других потерпевших получили более легкие ранения.

Выяснилось, что в поезде, обслуживающем юго-восточное направление, по неизвестной причине произошла драка с участием нескольких человек.

Ранее китаец поубивал людей ножом в супермаркете.

Тэги: мир, Париж, Франция, криминал

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