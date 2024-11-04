Математики опровергли странную «обезьянью теорему»

Эксперты из Технологического университета Сиднея в Австралии проверили забавную «обезьянью теорему». Стало известно, в чем ее суть.
Так, математики проанализировали странную теорию «о бесконечных обезьянах».
Поясняется, что это мысленный эксперимент, демонстрирующий, что неограниченное количество времени может превратить что-то крайне маловероятное в вероятное.
Так, оригинальная теорема говорит о том, что если обезьяна будет бесконечно долго работать за печатной машинкой, рано или поздно она случайным образом воссоздаст все произведения Уильяма Шекспира.
В ходе опыта ученые ввели в задачу новое условие, ограничив отведенное на выполнение задачи время примерной продолжительностью жизни нашей Вселенной: ожидается, что однажды космос полностью остынет, но это случится примерно через гугол лет (гугол представляет число со ста нулями после единицы).
В итоге оказалось, вероятность того, что одна обезьяна случайно напечатает слово «бананы» в течение своей жизни, составляет около 5%. В каноне Уильяма Шекспира 884 647 слов, но среди них ни разу не упоминаются бананы.
Стремясь расширить эксперимент, исследователи обратились к шимпанзе. Сейчас на нашей планете насчитывается около двухсот тысяч этих животных, и эксперимент предполагал, что эта популяция останется стабильной до конца времен.
В итоге было установлено, что все эта орава обезьян не смогла бы воспроизвести все драмы англичанина до конца времен.
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