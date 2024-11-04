Тайвань остановил поставки станков в Россию после ужесточения правил экспортного контроля, сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство экономики островного государства.

Соответствующее заявление обнародовали после публикации доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований и Open Source Centre, предоставляющего анализ открытой информации для американских спецслужб. В докладе Тайвань указали в качестве поставщика станков для РФ.

В связи с возможностью использования станков в военных целях Министерство экономики Тайваня реализовало ряд мер по прекращению их экспорта в Россию. В частности, существенно увеличен штраф за первоначальное нарушение санкций — до 1 млн тайваньских долларов (31 310 долларов США).

В марте правительство Тайваня расширило список ограничений на экспорт в Россию и Белоруссию высокотехнологичной продукции, включив туда 77 видов станков с числовым программным управлением.

Напомним, Турция тайно прекратила поставлять РФ американские товары военного назначения.