Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам

На острове Флорес в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-Лаки. Жертвами разрушительной стихии уже стали не менее десяти человек.

Извержение началось поздно вечером воскресенья, 3 ноября, когда вулкан выбросил в воздух столб лавы, вулканического пепла и раскаленных камней.

После этого случилось отключение электроэнергии, а потом начался дождь с молниями, которые вызвали панику среди местного населения.

Увы, огненная лава и камни обрушились на ближайшие населенные пункты в радиусе четырех километров от кратера.

Всего извержение вулкана коснулось семь сел.

Уже стартовала эвакуация жителей в другие села, расположенные примерно в двадцати километрах от кратера.

При этом людей предупреждают о возможных внезапных наводнениях и потоках холодной лавы в ближайшие дни.

Власти региона объявили чрезвычайное положение на ближайшие 58 дней.

Добавим, что ближайший аэропорт, расположенный в городе Маумере, временно закрыт.

Ранее в Индонезии произошла массовая гибель альпинистов.