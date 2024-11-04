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Новости > Украина и РФ ведут тайные переговоры об уступках, — СМИ

Украина и РФ ведут тайные переговоры об уступках, — СМИ

Агата Кловская
04.11.24 09:20
128
Украина и РФ ведут тайные переговоры об уступках, — СМИ

Киев и Москва, по всей видимости, ведут непубличные, тайные переговоры с целью определения возможных взаимных уступок. Переговоры проходят на уровне политических советников. Об этом пишет Die Zeit со ссылкой на информированные источники.

Стороны обсуждают умеренность от взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмен пленными, возобновление зернового соглашения и возвращение украинских детей, а также дальнейшую судьбу аннексированного Крыма.

СМИ сообщают, что встречи проходили в Киеве, Давосе, Копенгагене, Джидде и других городах. На них также присутствовали представители стран G7 и Китая.

Согласно данным источников, вопрос о возможных мирных переговорах между двумя странами практически решен, и Москва с Киевом обсуждают формат, место и дату такого диалога.

Напомним, Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ.

Тэги: Украина, Россия, переговоры, уступки

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