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Новости > Ученые сумели обратить вспять старение мозга

Ученые сумели обратить вспять старение мозга

Агата Кловская
30.10.24 15:11
260
Ученые сумели обратить вспять старение мозга

Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) сумели сделать кое-что невероятное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты смогли обратить вспять старение мозга плодовых мушек, существенно увеличив продолжительность их жизни.

Было установлено, что когда общий структурный белок, называемый нитевидным актином, или F-актином, накапливается в мозге, он подавляет ключевой процесс очистки клеток от липидов, ДНК, органелл и других отходов.

Отмечается, что накопление клеточного мусора снижает нейронные функции и приводит к ухудшению нейронных способностей. В результате плодовые мушки ближе к концу своей двухмесячной жизни становятся более забывчивыми.

Говорится: «Так как геном плодовой мушки тщательно картирован и понят, мы смогли нацелиться на гены стареющих насекомых, которые играют важную роль в накоплении актиновых нитей. Это включало ген под названием Fhos, член семейства белков, известных тем, что они удлиняют и организуют актиновые волокна».

Добавляется: «Невзирая на то, что генетическое вмешательство было направлено только на нейроны, оно улучшило общее состояние здоровья мух. Они жили на 25-30% дольше, при этом демонстрируя признаки улучшения работы мозга, а также маркеры улучшения здоровья в других системах органов».

Поясняется, что предотвращение накопления F-актина защитило когнитивную функцию, что показывает, что накопление является движущей силой возрастного снижения когнитивных способностей.

Удалось узнать, как именно F-актин влияет на возрастное ухудшение работы мозга.

Выяснилось, что белок замедляет естественный процесс аутофагии, с помощью которого поврежденные и лишние вещества расщепляются внутри клеток, а при удалении белка процессы очистки мозга восстановились до уровня молодого организма, обратив вспять некоторые факторы старения.

Ученые резюмируют, что пока не знают, сработает ли такой подход для омоложения мозга и продления жизни человека.

Ранее американцы начали тестировать лекарство от старости.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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