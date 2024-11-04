В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие

В Киеве на Теремках автобус на большой скорости протаранил авто, после чего вылетел на тротуар и врезался в киоск. Движение по улице Заболотного затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Ей, Київ!».

Как сообщает Telegram-канал, аварии якобы предшествовал взрыв, после чего автобус протаранил автомобили, которые стояли на аварийке и слетел с трассы.

«Автобус на большой скорости влетел в авто, стоявшие на аварийке на дороге, а затем вылетел с трассы и врезался в киоск на рынке», — добавляет канал.

Источники в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что авария с участием трех легковых автомобилей, автобуса и грузовика произошла на улице Заболотного. Предварительно известно о двух погибших.

Напомним, в Киеве грузовик влетел в маршрутку.