Ученые рассказали об удивительной пользе популярной китайской азартной игры

Эксперты из Гонконгского политехнического университета поведали об удивительной пользе популярной китайской азартной игры маджонг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта забава помогает сохранить память, а также улучшает общие когнитивные способности и укрепляет психику в пожилом возрасте.

Поясняется, что маджонг это китайская игра с использованием игральных костей или фишек для одного или четырех игроков, цель которой заключается в том, чтобы собрать выигрышную комбинацию из четырех групп по три (или четыре) кости и пары одинаковых костей, что чего требуется соединять имеющиеся фишки с расположенными на поле. Правила игры в маджонг сходны с таковыми у пасьянса.

В ходе опыта специалисты проанализировали 53 ранее опубликованных научных работы, в которых рассматривалось влияние игры на умственные и социальные функции пожилых добровольцев.

Было установлено, что маджонг способствуют сохранению памяти и когнитивных навыков, а также защищает от депрессии.

Также оказалось, что опытные игроки в маджонг (особенно в возрасте 60 лет и старше) демонстрируют лучшее когнитивное здоровье и координацию.

У поклонников игры был более высокий уровень социальной вовлеченности по сравнению с теми, кто не играет. Она отражает степень участия человека в общественной жизни и наличие дружеских связей.

Подчеркивается, что активное общение снижает риск развития болезни Альцгеймера.

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