Пять украинцев заболели страшным недугом. Один из них умер

Главное: Пятеро украинских моряков, которые в недавнем времени побывали в африканских странах, заболели малярией. Один из заболевших скончался.

Детали: Пять украинских моряков по возвращению из Африки заболели малярией, один из них умер. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«По оперативной информации от лабораторных центров зарегистрированы завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные — сотрудники морских судов, которые курсировали в страны Африки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы. Малярию подтвердили лабораторно. Сейчас он находится на лечении.

Кроме того, один завезенный случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области, который в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д’Ивуар, Конго).

По запросу Лабораторного центра Минздрава стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков — граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

Также, по сообщению ЦОС, в конце апреля в г. Херсон. Был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии — у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур).

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