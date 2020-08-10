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Озвучена безвредная суточная доза пива

Агата Кловская
10.08.20 20:00
1247
Озвучена безвредная суточная доза пива

Главное: Без вреда для здоровья в сутки человек может выпить триста миллилитров пива. Об этом заявила диетолог.

Детали: Российский диетолог Елена Соломатина назвала норму пива, которую человек может выпить за день без ущерба для своего здоровья. Ее цитирую местные СМИ.

По ее словам, безопасно употреблять не более трехсот миллилитров пива за день.

Она подчеркнула, что пиво необходимо «употреблять с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной».

Медик предостерегает: «Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке».

Эксперт советует делать выбор в пользу живого и нефильтрованного пива.

В то же время, по ее словам, «вред здоровью могут нанести даже безалкогольные сорта».

Диетолог объясняет: «Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Распитие напитка, который даже не содержит градус, это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса».

В тему: 2 июня 2020 года мы писали, что в Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста.

Тэги: пиво, здоровье, мир, диета

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