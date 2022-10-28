В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света

Главное: За последние две недели на украинских дорогах погибли полсотни пешеходов. Большинство — в темное время суток.

Детали: На фоне отключения уличного освещения из-за экономии электроэнергии в Украине количество аварий при участии пешеходов увеличилось на 25%. Об этом в четверг, 27 октября, информировал замглавы Нацполиции Алексей Билошицкий.

«В таких условиях нужно быть вдвое более осторожными на дорогах. Особенно пешеходам. Ведь только с 10 по 23 октября погиб 51 пешеход, в том числе 38 из них — в темное время суток. Это более чем на 25% больше, чем за две предыдущие недели. То есть можем говорить о том, что это оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения и увеличение ДТП на дорогах», — отметил он.

По словам чиновника, участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательным на дорогах, а для каждого пешехода светоотражающие элементы должны стать непременным атрибутом.

«Не пренебрегайте элементарными вещами, которые могут спасти жизнь. Будьте заметны на дороге», — призвал Билошицкий.

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