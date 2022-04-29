Появилось видео загадочного явления в Колумбии

Главное: На улицах одного из городов Колумбии появилась странная пена. Опубликовано видео загадочного явления.
Детали: Загадочная пена появилась на улицах колумбийского города Москера. Уже опубликовано видео странного явления.
Местные власти уверяют, что это никак не связано с природным катаклизмом.
Одна из версий наблюдаемой аномалии – выброс отходов в реку, которые дошли со столицы Колумбии Боготы.
Эксперты говорят, что активные вещества и фосфаты из бытовых моющих средств при смешивании с водой образуют пену, которая негативно сказывается на окружающей среде и несет вред человеческому организму.
Подчеркивается, что появившаяся пена вызывает коррозию.
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