Появилось видео загадочного явления в Колумбии

Главное: На улицах одного из городов Колумбии появилась странная пена. Опубликовано видео загадочного явления.

Детали: Загадочная пена появилась на улицах колумбийского города Москера. Уже опубликовано видео странного явления.

Местные власти уверяют, что это никак не связано с природным катаклизмом.

Одна из версий наблюдаемой аномалии – выброс отходов в реку, которые дошли со столицы Колумбии Боготы.

Эксперты говорят, что активные вещества и фосфаты из бытовых моющих средств при смешивании с водой образуют пену, которая негативно сказывается на окружающей среде и несет вред человеческому организму.

Подчеркивается, что появившаяся пена вызывает коррозию.

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