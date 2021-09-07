В Киеве одноглазый водитель маршрутки пьет пиво прямо за рулем

Главное: В Киеве водитель маршрутки № 242 имеет серьезные нарушения зрения — он видит лишь на один глаз. Кроме того, пассажиры видели, как он пьет пиво прямо за рулем.

Детали: В Киеве засекли маршрутчика, который решил попить пива за рулем во время перевозки пассажиров. К тому же у мужчины обнаружился серьезные нарушения зрения — он видит только одним глазом. Об этом рассказала очевидица этого неподобства, которая поделилась странными кадрами в Facebook-сообществе «Лесной массив».

Инцидент случился 3 сентября на маршруте № 242, который едет почти через весь Киев — от Лесного массива до Индустриального моста.

Женщина, зафиксировавшая правонарушение, рассказывает, что водитель вышел на остановке «Блокбастер» и пошел в магазин. Вернулся с пакетом в руках, который положил под сидение.

«Позже заметила, что он достал оттуда банку с пивом, открыл и начал „в тихую“ попивать его, к тому же он без одного глаза. От шока не успела снять как он его пил. Но, честно говоря, я с этого оф**ела», — подписаны кадры.

Также очевидица сняла номера маршрутки и выставила эту информацию на всеобщее обозрение.

Пользователи сети крайне возмущены происходящим на одном из самых популярных маршрутов в Киеве.

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