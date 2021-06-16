На Евро-2020 произошел необычный пивной скандал

Главное: На Евро-2020 произошел пивной скандал. Фигурантом стал Поль Погба.

Детали: На Евро-2020 случился «пивной курьез». В центре внимания оказался лидер сборной Франции Поль Погба.

Все произошло после победного матча против Германии (1:0), который играли во вторник, 15 июня, в Мюнхене.

На пресс-конференции перед футболистом, который является мусульманином, поставили рекламную бутылку безалкогольного пива Heineken – этот производитель является одним из спонсором турнира.

Спортсмен отреагировал на нее весьма резко и гневно убрал продукт из кадра, поставив на пол.

Напомним, что перед поединком возмутителем спокойствия стал парашютист.

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