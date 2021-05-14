Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление

Главное: Жители Запорожья наблюдали, как вокруг солнца образовался какой-то круг. Оказалось, что это явление называется гало.

Детали: В Запорожье жители зафиксировали необычное явление. Вокруг солнца образовался круг, что несколько смутило горожан. Фото необычного солнца выложили в соцсети.

«Что это? Кто знает?», — обратилась к жителям Запорожья пользовательница Елена Премудрая.

Оказалось, что явление называется гало. Оно возникает в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Самая распространенная форма гало — светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметное. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде — похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

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