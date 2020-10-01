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Видео-Новости > Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»

Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»

Александр Панько
01.10.20 17:06
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Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»

Главное: Правоохранители в Одесской области провели учения с целью «проверки готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса». При этом в ходе отработки возможных осложнений оперативной обстановки они имитировали крики «Банду геть».

Детали: Накануне местных выборов правоохранители Одесской области провели тактико-специальные учения с участием сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Как сообщает Отдел полиции коммуникации Одесской области, цель учений — проверка готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса и реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки.

Как рассказал глава одесской полиции Олег Бех, «во время тактико-специальных учений полицейские и нацгвардейцы налаживали взаимодействие по обеспечению общественной безопасности во время выборов, а также отрабатывали алгоритм совместных действий по предотвращению, выявлению и пресечению возможных проблемных ситуаций».

При этом на опубликованном видео с учений слышно, как условные протестующие скандируют «Банду геть».

В тему: Слоган «Банду — геть!» с самого начала стал одним из ключевых в ходе Евромайдана.

После российской агрессии и захвата Крыма в начале 2014 года этот лозунг также можно было слышать на маршах протестов в России.

Тэги: общество, протест, политика, Одесская область, Национальная гвардия, Национальная полиция Украины, курьезы, новости Украины

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