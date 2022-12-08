Падают темпы роста населения Земли

Темпы роста мирового населения продолжат сокращаться. Проблема высокой рождаемости сменяется рисками, связанными со старением населения — снижением доли рабочей силы и повышением нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение, сообщают экономисты Гарвардского университета в статье для Международного валютного фонда.

В исследовании говорится, что Индия может опередить Китай по размеру населения уже в следующем году, но и здесь темпы его роста до 2050 года будут вдвое ниже, чем в предыдущие 20 лет.

Учитывая, что продолжительность жизни постоянно растет, а рождаемость падает, к 2050 году, по прогнозу ООН, количество детей до 15 лет и тех, кто старше 65 лет, сравняется, средняя продолжительность жизни к тому моменту должна достигнуть 79 лет, а рождаемость — снизиться с 2,75 до 2,15

Средний прирост населения до 2050 года при этом составит 0,8% в год и будет последовательно снижаться, поэтому для достижения отметки в 9 млрд человек потребуется больше времени, чем для увеличения с 7 млрд до 8 млрд (эта отметка была преодолена за 12 лет)

Подобные перемены приведут к значительным экономическим последствиям и потребуют новых институциональных реформ и технологических изменений из-за сокращения рабочей силы, увеличения нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение, сообщают авторы.

По материалам соцсетей