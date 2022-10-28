Почему Украина после ударов по энергообъектам оказалась в шаге от блэкаута

В Украине — очередное энергетическое ЧП. Из-за вчерашних ночных прилетов по объектам критической инфраструктуры несколько центральных областей и Киев остались без света. Причем, аварийные отключения наложились на «стабилизационные» и «веерные», которые были и до этого. Из-за чего графики отключений, которые только на днях обновили, утратили актуальность.То есть, пошло неконтролируемое отключение электроэнергии.

В компании ДТЭК Электросети предупредили, что в Киевской области отключения будут внеплановыми и длительными. Сложная ситуация и в Киеве.

«Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%. Для вашего понимания: обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт. В настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт. То есть почти пол Киева может остаться без света.

Чтобы не допустить полного обесточивания, операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям „Укрэнерго“. К сожалению, отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны», — говорится в сообщении.

В Офисе президента заявили, что в Киеве из-за ночной атаки на объекты энергетики возник существенный дефицит электроэнергии. И, чтобы столичный регион не оказался полностью обесточенным, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. Поэтому и Киев, и Киевская область, и другие центральные области могут сидеть без света дольше. В столице от электроснабжения отключили больше 300 тысяч квартир, а по области — более 500 тысяч.

28 октября «Укрэнерго» заявило, что в Киевской области экстренные отключения завершены, но начались «стабилизационные». В Киеве, по распоряжению «Укрэнерго», продолжаются экстренные отключения.

«Возможны более длительные отключения электроснабжения», — говорится в сообщении КГГА в Телеграм.

Таких тревожных заявлений от властей и энергетиков и столь продолжительных отключений света еще не было. И после первой атаке по инфраструктуре 10 октября, и при последующих — 17 и 20 октября — последствия были куда менее тяжелыми. Хотя тогда серьезные удары были нанесены ТЭС, а это маневренные мощности, обеспечивающие 25% украинской генерации. Сейчас же Киев и несколько областей оказались буквально в шаге от блэкаута.

«Больно ударили»

Прошлой ночью россияне вновь атаковали украинскую энергосистему. По заявлениям «Укрэнерго», ударами было повреждено оборудование магистральной сети в центральных областях Украины. Сразу же пошли отключения света в Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Каков масштаб ущерба для энергосистемы и какое именно оборудование повреждено власти не уточнили. Но появились объяснения о дефиците электроэнергии и длительных отключениях.

Позже на Телеграм-канале «Укрэнерго» появилось сообщение, что «был повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях». Был прилет на объект энергетической инфраструктуры в центральном регионе, «на котором завершался ремонт после прошлых атак». И из-за новых повреждений диспетчеры вынуждены были отдать приказ об ограничении потребления для Киева, Киевской области, Черниговщины, Черкасчины и Житомирщины. По данным нашего источника на энергорынке, речь может идти о подстанциях в Киевской области.

«Новый теракт усложнил ситуацию в энергосистеме Украины, и мы должны быть готовыми к ограничению большего количества потребителей», — отметили в «Укрэнерго».

В компании «ДТЭК» нам подтвердили, что повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. «Ситуация сложная. Мы со своей стороны выполняем команды „Укрэнерго“ по стабилизации отключений в Киеве и области на время восстановительных работ и урегулирования баланса в системе», — прокомментировали в ДТЭК.

По данным нашего источника на энергорынке, удары пришлись также по магистральным линиям электропередач, к которым подключена Трипольская ТЭС, и которые идут по направлению к Винницкой и другим областям. Трипольская ТЭС снабжает электроэнергией частично Киев и Киевскую область, а также на центральные области страны.

Магистральные линии электропередач (ЛЭП) обеспечивают «логистику» электроэнергии от генерирующих мощностей — на подстанции и потребителям. То есть, если авария на ЛЭП, то снабжение сразу же прерывается.

Из-за этого в системе образовался дефицит электроэнергии, а энергетики начали в аварийном режиме отключать целые области. Объединенная энергосистема Украины состоит из нескольких систем, куда входят разные регионы. Вчерашний удар был по центральной энергосистеме, питающей Киев, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую области. Причем, если в Киеве дефицит электроэнергии составил 30%, то в целом по центральной энергосистеме его оценивают 40%.

Отключения — по графику и без

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что россияне серьезно повредили объекты энергетической инфраструктуры, и электроэнергии может не быть неопределенное время, хотя специалисты работают над восстановлением системы.

Как говорится в официальном сообщении «Укрэнерго», чтобы не допустить перегрузки сети диспетчерский центр «Укрэнерго» с утра предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы, на которые нужно уменьшить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В Киеве отключения начались вчера с 5.38. Были разработаны новые графики, по которым всех потребителей поделили на три группы, каждая из которых отключается в «свое» время. До 6 часов запустили отключения также в Киевской области.

«Мы делаем все возможное, чтобы отключение для каждого клиента длилось не больше 4 часов. Но оно может повториться в течение суток, «если „Укрэнерго“ не отменит применение стабилизационных отключений», — заявили в компании «ДТЭК. Электросети». Но фактически в Киевской области большинству потребителей свет отключали через каждые 4 часа в течение дня, а некоторые жители жалуются, что сидели без электричества по 5-6 часов, а затем, после 2-3 часового перерыва, все снова вырубали.

В Черкасской области отключения света тоже начались в районе 6 часов утра, позже были обнародованы новые графики. В Черниговской области, где перебои с электроэнергией тоже есть, пока отключают без обновленных графиков.

Отключения света в этих регионах и так были, но вчера они стали более продолжительными и коснулись большего списка потребителей.

«В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Сейчас ограничения потребителей нужны, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий. Такие мероприятия позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной», — пояснили в «Укрэнерго».

Отметим, что новые удары по энергосистеме были сделаны в момент, когда она еще не восстановилась после прежних атак. По всей Украине проходили и веерные отключения, и аварийные, с помощью которых пытались стабилизировать систему после атак 17 и 20 октября.

Поэтому очередная атака оказалась весьма болезненной. «Сейчас все еще сложнее, чем было после прежних ударов по энергосистеме. Отсюда — беспрецедентные отключения сразу в нескольких областях», — отметил эксперт энергорынка Олег Попенко.

«Таких сложных последствий не должно было быть даже с учетом ударов по ЛЭП. Скорее всего, идет балансировка системы, и ее будут выстраивать так, чтобы была возможность обеспечивать электроэнергией промышленность», — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Впрочем, по его словам, прежние удары уже заметно расшатали энергосистему и снизили ее устойчивость, из-за чего уже даже незначительные, на первый взгляд, повреждения, будут наносить большой урон.

То есть, отключения могут стать более затяжными (скажем, длиться не 4, а 6 или 8 часов и даже больше), а «светлые» периоды — короче.

После аварийных — стабилизационные и веерные

В «Укрэнерго» сообщили, что совместно с ОП, Минэнерго, облэнерго и местными администрациями принимают меры, чтобы графики отключений были равномерными и плановыми, а не аварийными. Об этом сказал в эфире телемарафона глава НЭК Владимир Кудрицкий.

«Мы хотим все же, несмотря на экстремальные условия, в которых мы живем, ввести определенную плановость отключений, сделать их менее дискомфортными для наших граждан и для украинского бизнеса. Это не исключает возможности новых атак и введения графиков в аварийном режиме, но это уже будут отдельные случаи», — сказал Кудрицкий.

В Киеве, по распоряжению «Укрэнерго», с 8.25 продолжаются экстренные отключения. «Возможны более длительные отключения электроснабжения», — говорится в сообщении КГГА в Телеграм.

То есть, как видно, о стабилизации ситуации речь пока не идет.

Отключения электроэнергии продолжаются и по другим регионам. В частности, ДТЭК Одесские электросети сообщает об отсутствии энергоснабжения в части Приморского и Малиновского районов Одессы, что связано с проведением ремонтных работ. Восстановление питания — ориентировочно в 19.00. Отключения идет также в Николаеве.

К слову, в ДТЭК в Одессе сделали заявление, что стабильные ограничения электроэнергии могут продолжаться аж до весны 2023 года.

Тем временем, в ряде областей сообщают о начале аварийных отключений электроэнергии и вводе новых графиков.

Черниговская область:

Применены все очереди графика аварийного отключения. Черниговоблэнерго применило отключение всех очередей дополнительного графика, который был утвержден накануне.

В то же время потребителям, находящимся в основном графике, электроснабжение восстановлено, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Харьковская область:

С 31 октября в Харькове начнут почасовые отключения электроэнергии, сообщают местные власти. Вводят 12 очередей длительностью 1 час.

Отключения первой очереди начинаются в 7 утра, а последней, двенадцатой очереди — с 6 вечера.

Киевская область:

Ситуация в области напряженная, глава областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что «говорить о стабилизации системы еще рано».

«В области продолжаются выключение электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше», — сообщил Кулеба.

По материалам украинских СМИ

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