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В Украине то и дело случаются скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса

Автор: «Фраза»
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В Украине то и дело случаются скандалы из-за особенностей призыва на фоне эпидемии коронавируса

В этом году весенний призыв в Украине оказался сдвинут на месяц, как и сроки поступления в вузы. Из-за этого продолжаются скандалы и недоразумения, когда выпускников бакалаврата удерживают на распределительных пунктах, хотя они планируют поступать в магистратуру или даже отправляться на учебу в другие страны.

О проблемах, с которыми столкнулись украинские абитуриенты, пишет OBOZREVATEL.

Поступление в вуз не аргумент

Выпускник-бакалавр Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Иван Зенков два дня находился в распределительном пункте Дарницкого военкомата. Изначально парня пригласили допройти медкомиссию, по предварительным результатам которой ему поставили диагноз — плоскостопие.

Из-за сдачи диплома он не успел получить все необходимые справки и по просьбе военкомата явился на дообследование 21 июля, ничего не заподозрив.

«Меня отвезли на анализы, все сдали, а потом меня привезли в распределительный пункт под предлогом того, что там находится главный, который должен поставить подписи. Якобы ничего страшного, все заключения медиков у меня на руках, волноваться нечего, и я поехал. А по приезду главный мне заявил, что я попал, и отсюда уже не уйду», — рассказал Зенков в комментарии OBOZREVATEL.

При этом Иван сообщил, что у него есть справка, подтверждающая, что он собирается продолжить обучение в магистратуре своего вуза. Его пообещали выпустить, как только он предоставит документы.

«Справку привезли родители, но на следующий день мне начали заявлять, что она их ни к чему не обязывает, поскольку это только рекомендация от МОН, от Минобороны и ОП», — говорит Зенков.

Не первый случай

Буквально две недели назад Дарницкий военкомат уже попадал в подобный скандал. О ситуации на своей странице в Facebook сообщил один из удерживаемых украинцев Игорь Дрозда. Его с другими призывниками вызвали 9 июля на городскую комиссию. Там абитуриент предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиИ, а также справку об обучении в языковом центре Чехии, которые давали основание для освобождении от военной службы.

«Комиссия отклонила мои документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать меня на военную службу», — писал он.

После широкой огласки инцидента в СМИ парней все же отпустили, но с отсрочкой всего в несколько дней, а не до 1 октября, как было решено ранее совместно с Минобороны и МОН.

В чем проблема

Как известно, весенняя призывная кампания 2020 года из-за карантина сместилась на месяц, то же самое произошло и со вступительной кампанией, которая стартует только с августа, а зачисление в вузы будет происходить вообще в сентябре. Таким образом, получилось так, что выпускник не имеет никаких законных оснований на отсрочку от службы, хотя и намерен стать студентом.

И если с выпускниками школ все более или менее понятно, ведь до 20 лет прохождение военной службы является добровольным, то с бакалаврами, которые идут в магистратуру, получилось сложнее. Чтобы урегулировать ситуацию, в украинских вузах начали выдавать справку о предварительной регистрации на поступление. Этот документ должен был давать право на отсрочку до 1 октября 2020 года, но почему-то действует это не всегда.

Относительно первого скандального случая начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины полковник Богдан Сеник рассказал OBOZREVATEL, что на самом деле призывник Игорь Дрозда не предоставил все необходимые документы, как сам заявил на своей странице в Facebook.

«Человек захотел изучать чешский язык в Праге или где-то еще и говорит, что он собирался поступать в иностранный вуз в 2021 году, но это не дает оснований для отсрочки призыва», — объяснил он.

По ситуации с Зенковым более подробно прокомментировал пресс-секретарь командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Арефьев. В первую очередь он пояснил, что решение по каждому призывнику принимает коллегиальный орган — призывная комиссия, которая не подчиняется военному ведомству. В ее состав входит военный комиссар, а председательствует глава городской или райгосадминистрации, которой в конце концов комиссия и подчиняется.

Военкомат же не может решать, кого призывать, и оспаривать вердикт комиссии, поэтому обвинения со стороны призывников безосновательны.

«Предоставленные ими документы призывная комиссия может считать недостаточными для того, чтобы отсрочить призыв. И в каждой ситуации нужно смотреть отдельно, почему по этому конкретному человеку комиссия приняла именно такое решение», — говорит он.

Что делать призывникам

Хоть в правительстве и утверждают, что справка из вуза дает возможность на отсрочку призыва, адвокат Валентин Дупак говорит о ее рекомендационном характере.

«Сама ситуация действительно не урегулирована, это или недоработки власти, или попытка увеличения количества призывников. Мне уже сообщали, что и 18-19-летних ребят забирают с „липовыми“ заявлениями. Насколько это правда, сказать не могу, но новобранцы утверждают, что никаких подписей под заявлением служить по собственному желанию не ставили. Но, конечно, здесь нужна графологическая экспертиза», — сказал он OBOZREVATEL.

По закону, абитуриентов и правда могут отправить служить, объясняет адвокат.

В то же время ВСУ рекомендуют в случае несогласия с решением районной призывной комиссии обращаться в городскую, а затем и в областную. Если и их выводы будут неудовлетворительными для гражданина, тогда решать спор можно через суд.

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: общество, здоровье, карантин, вуз, служба, Вооруженные Силы Украины, абитуриент, призыв, призывник, военкомат, магистратура, вступительная кампания, коронавирус

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