Ученые выяснили, каким должен быть идеальный пивной бокал

Эксперты из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей в Клаудио Пеллегрини (Бразилия) задались интересным вопросом. Они решили выяснить, каким должен быть идеальный пивной бокал.

Во время своей работы специалисты рассчитал оптимальную форму бокала, позволяющую пиву оставаться холодным как можно более длительное времяю

Сказано о том, что в расчетах не учитывались такие факторы, как тепло держащей стакан руки или типы стекла, сосредоточившись на форме посуды и скорости теплообмена жидкости с внешней средой.

Оказалось, что самой лучшей формой является бокал с толстым основанием и плавной кривизной стенок - это позволяет избежать нагрева со стороны дна, распределив его по бокам и верхней части.

Выяснилось, что заданным параметром лучше всего соответствует самый популярный пивной стакан с узким основанием и более широким горлом.

Резюмируется, что наилучшее охлаждение пиво обеспечивает бокал небольшой емкости, однако такая посуда снизила бы удовольствие от потребления популярного напитка.

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