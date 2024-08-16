Американцы рассказали, каким будет космическое пиво

Эксперты из университета Флориды в США поведали кое-что необычное. Они рассказали, каким будет пиво, сваренное в космосе.

Специалисты узнали, как пивные дрожжи ведут себя при ферментации в невесомости.

Во время опыта ученые использовали пивные дрожжи Saccharomyces pastorianus, которые используют при варке лагеров, то есть светлого пива.

В ходе эксперимента американцы поместили три пробирки в клиностат – устройство, имитирующее микрогравитацию путем вращения образцов вокруг горизонтальной оси.

Уточняется, что еще три емкости служили контрольным материалом.

В итоге, как информируется, микрогравитация не оказала отрицательного влияния на количество дрожжевых клеток или их жизнеспособность.

Сообщается, что вместо этого скорость ферментации увеличилась.

Выяснилось, что в невесомости клетки получают больше питательных веществ за счет отсутствия оседания.

Было установлено, что дрожжи в микрогравитации производят меньше эфиров, от которых зависят как положительные, так и отрицательные вкусовые свойства пива.

Резюмируется, что сваренное в невесомости пиво, будет иметь лучший вкус по сравнению с земными образцами.

Ранее канадцы разгадали еще одну космическую тайну.