Американцы рассказали, каким будет космическое пиво

Эксперты из университета Флориды в США поведали кое-что необычное. Они рассказали, каким будет пиво, сваренное в космосе.
Специалисты узнали, как пивные дрожжи ведут себя при ферментации в невесомости.
Во время опыта ученые использовали пивные дрожжи Saccharomyces pastorianus, которые используют при варке лагеров, то есть светлого пива.
В ходе эксперимента американцы поместили три пробирки в клиностат – устройство, имитирующее микрогравитацию путем вращения образцов вокруг горизонтальной оси.
Уточняется, что еще три емкости служили контрольным материалом.
В итоге, как информируется, микрогравитация не оказала отрицательного влияния на количество дрожжевых клеток или их жизнеспособность.
Сообщается, что вместо этого скорость ферментации увеличилась.
Выяснилось, что в невесомости клетки получают больше питательных веществ за счет отсутствия оседания.
Было установлено, что дрожжи в микрогравитации производят меньше эфиров, от которых зависят как положительные, так и отрицательные вкусовые свойства пива.
Резюмируется, что сваренное в невесомости пиво, будет иметь лучший вкус по сравнению с земными образцами.
Ранее канадцы разгадали еще одну космическую тайну.