Гастроэнтеролог развеяла миф о пивных гормонах

Российский гастроэнтеролог Екатерина Кашух поведала о том, опасны ли пивные гормоны. Она развеяла популярный миф.

Эксперт поясняется, что в пиве содержатся фитоэстрогены, то есть растительные вещества, похожие на женские гормоны эстрогены.

Однако, по ее словам, их концентрация настолько мала, что повлиять на гормональный фон они не могут.

Специалист рассказала: «Крупные исследования не нашли подтверждения этому. Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину».

Впрочем, добавляется: «Научные работы доказывают, что на мужском либидо и репродуктивном здоровье может сказаться алкоголь в принципе. Он снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность – подавляет активность сперматозоидов».

Медик уточняет, что появление пивного живота вполне реально, но связано это не с фитоэстрогенами, а с избытком калорий.

Дело в том, что в ста граммах пива содержится примерно столько же калорий, сколько в стакане сладкой газировки, из-за чего регулярное его употребление, особенно с орешками, копченостями и пиццей, приводит к набору веса.

Ранее выяснилось, почему людей так тянет пить пиво.