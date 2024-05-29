Швеция выделила рекордный пакет оружия Украине

Швеция выделила Украине 16-й пакет военной помощи для Украины. Он стал самым большим — 13,3 млрд шведских крон (1,25 млрд долларов), сообщило шведское правительство в среду, 29 мая.

Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине «совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море», а также укрепит ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе. Самолет также поставляется с учебным и техническим оборудованием.

Кроме этого, Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров Pbv 302 с запчастями для поддержки формирования новых бригад ВСУ. Точное количество бронетехники не указывается, но известно, что Швеция произвела около 650 таких машин.

В пакет входят также ракеты Rb 99 (AMRAAM) средней дальности, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее передаваемой техники.

«С начала жестокой наступательной войны России, начавшейся в феврале 2022 года, Швеция выделила 43,5 млрд крон (более 4 млрд долларов) на военную поддержку», — говорится в сообщении.

Напомним, Швеция выделила более 56 млн евро для помощи энергосистеме Украины.