Швеция разрешила Украине бить по РФ поставленным ею оружием

Швеция не против применения своего оружия Украиной для ударов по целям на территории России. Об этом пишет Hallandsposten.

На фоне дискуссий в НАТО о том, нужно ли разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием, у министра обороны Швеции Пола Йонсона спросили о позиции страны по этому вопросу.

«Украина испытывает неспровоцированную и незаконную агрессию со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя с помощью военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту», — ответил глава минобороны Швеции.

Напомним, Франция может разрешить Украине бить по территории РФ.