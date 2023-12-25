В Украине запретили два фильма

Главное: Стало известно, что происходило в украинском кинопрокате в уходящем году. Запретили два фильма.

Детали: Выяснилось, что происходило в отечественном кинопрокате в 2023-м году. Об этом поведало Госкино.

Информацию приводит «Интерфакс-Украина».

Было сказано: «Ни одна дистрибьюторская компания не обращалась с ходатайством по оформлению государственных удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов/телесериалов производства российской федерации, таким образом не было выдано ни одного государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования для кинотеатрального права на территории Украины».

Сообщается, что ни один фильм/телесериал производства РФ не проходил в уходящем году Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования фильмов.

Говорится, что в этом году была отменена государственная регистрация и признаны недействительными госудостоверения на право распространения и демонстрации двух фильмов с участием российского актера Алексея Кравченко из-за внесения его в список лиц, создающих угрозу государственной безопасности.

Уточняется, что запретили российский фильм «Мелкий бес» (1995-го года) и также чешско-словацко-украинскую картину «Пофарбоване пташеня» (2019-й год).

Всего в нынешнем году были выданы госудостоверения на право распространения и демонстрирования на 328 фильмов.

Напоминается, что в 2018-м году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, в 2019-м году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, в 2020-м году не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию был допущен один, в 2021-м году не запретило трансляцию ни одного российского фильма, а к демонстрированию допущено три, в 2022-м году ни одна дистрибьюторская компания не обращалась с ходатайством о прокате российских фильмов в нашей стране.

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