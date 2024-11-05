СМИ узнали подробности соглашения КНДР и России по поставкам войск

Соглашение КНДР с Россией о предоставлении войск решает преимущественно финансовые и продовольственные проблемы Пхеньяна. Об этом сообщили в The Korea Herald.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи проинформировала парламентариев, что каждому северокорейскому солдату будут выплачивать зарплату в размере около 2000 долларов в месяц. По меньшей мере 10 000 солдат КНДР направляются в Украину, поэтому суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Кроме военных, в РФ в настоящее время находятся около 4000 северокорейских рабочих. Предполагается, что их средняя зарплата составит около 800 долларов в месяц.

Кроме того, РФ также предоставит Пхеньяну продуктовую помощь. Известно, что КНДР производит менее 4 миллионов тонн зерновых, таких как рис, ячмень и пшеница.

«Четыре миллиона тонн зерновых, которые, по информации Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть больше половины из того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса», — объяснил бывший посол Южной Кореи в РФ Ви Сон Лак.

Также Россия будет помогать КНДР новейшими космическими технологиями в области производства и запуска спутников.

Напомним, стало известно, что Россия пообещала КНДР за помощь в войне.