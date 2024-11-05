НАТО разрабатывает боевых роботов на фоне растущей угрозы со стороны России

В Латвии, недалеко от военной базы Адажи, прошли масштабные учения НАТО, на которых демонстрировались передовые технологии, включая роботизированные системы, управляемые по сети 5G из разных точек Европы. Об этом сообщает The Times.

В ходе этих испытаний, названных «Цифровая магистраль», был представлен роботизированный аппарат, способный автономно сканировать поле боя в поисках противника. Управлялся он испанскими военными, находящимися за 2000 миль от места учений, что стало возможным благодаря сетям 5G. Цель НАТО — технологически опередить возможных противников, включая Россию, и повысить взаимодействие войск разных стран.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что НАТО стремится координировать работу различных систем, включая наземные роботы и беспилотные летательные аппараты, что особенно важно в свете современных угроз.

В учениях участвовали и представители Эстонии. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил, что будущее современной войны формируется в Украине, и для противодействия России необходимо поддерживать технологическое превосходство. Он подчеркнул, что НАТО должно устанавливать амбициозные цели, а прежние меры по усилению обороны были недостаточными.

Также была представлена разработка латвийской компании Origin Robotics — беспилотная система высокоточного оружия Beak, прозванная «летающим Javelin». Этот беспилотник возвращается на базу после выполнения задания, что делает его более экономичным по сравнению с традиционными ударными аппаратами.

Во время учений использовались беспилотные системы для эвакуации раненых солдат и патрулирования побережья. В то же время НАТО сталкивается с вызовами в политической сфере: возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает опасения у европейских союзников из-за его критики помощи Украине и угроз выйти из альянса, если европейские страны не увеличат оборонные расходы.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина отметила, что Европа с нетерпением ждет результатов выборов в США, так как неопределенность создает нестабильную ситуацию в условиях конфликта в Украине.

Напомним, НАТО готовит сухопутные коридоры для переброски американские войска в Европу в случае войны.