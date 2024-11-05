Теренс Тао: советника Байдена назвали человеком с самым высоким IQ в мире

49-летний американский математик австралийского происхождения, работающий в основном в области гармонического анализа, дифференциальных уравнений в частных производных, комбинаторики, теории чисел и теории представлений Теренс Тао признан человеком с самым высоким IQ в мире. Об этом сообщает BBC Science Focus.

Добавим, что он является советником президента США Джо Байдена по науке и технология.

Указывается, что его коэффициент интеллекта находится между 225 и 230.

Отметим, что мужчина, которого называют «Моцартом математики», является самым молодым профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Теренс Тао начал изучать науку на университетском уровне в девять лет, а в шестнадцатилетнем возрасте уже работал над докторской диссертацией.

Всего он опубликовал более трехсот научных работ и семнадцать книг.

Ранее стало известно, способен ли искусственный интеллект восстать против людей.