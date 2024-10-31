Стало известно, сколько воды в мире тратят на сельское хозяйство

Эксперты из Техасского университета в США выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты установили общий объем воды, который мировое сельское хозяйство использует для выращивания основных культур.

Ученые проанализировали 175 видов сельскохозяйственных культур за 1990-2019-е год с точки зрения их зеленого и синего водных следов.

Поясняется, что зеленой водой называют поступающую из осадков влагу, а синей – полив из неглубоких грунтовых источников.

Было установлено, что почти 80% проанализированных культур требовали меньше воды на тонну в 2019-м году по сравнению с 1990-м годом.

Впрочем, указывается, что повышение эффективности оказалось недостаточным, чтобы остановить рост глобального водного следа сельского хозяйства.

Сообщается, что за последние тридцать лет он увеличился почти на 30% и достиг 6,8 триллионов кубометров в год, или около 2 400 литров на каждого жителя Земли в день.

Информируется, что почти 90% общего прироста произошло в период в 2000-2019-х годах, что авторы связывают с тремя основными социально-экономическими факторами.

Это ускоренная глобализация и экономический рост существенно увеличили потребление различных импортных культур и продуктов растениеводства. Также это мировые диеты сместились в сторону более водоемких продуктов, таких как продукты животного происхождения, подслащенные напитки, а также сладкие и жирные продукты. Наконец, это энергетическая безопасность многих правительств стимулировала производство биотоплива на основе сельскохозяйственных культур.

Ученые рассказали, крупнейшими потребителями воды являются Индия, Китай и США, но вот общее увеличение водного следа произошло в основном в тропиках, что часто сопровождается другими экологическими последствиями, включая вырубку лесов и потерю биоразнообразия.

Резюмируется: «Большой потенциал сохраняется в повышении продуктивности использования воды для выращивания культур, переносе производства в регионы с меньшим дефицитом воды, более широком внедрении менее водоемких рационов питания и минимизации потребности в биотопливе первого поколения».

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