Запад недооценивает КНДР, Ким Чен Ын сделал выбор начать войну, — FT

Эксперты по вопросам Северной Кореи уже несколько месяцев выражают серьезное беспокойство относительно глобального изменения позиции диктатора Ким Чен Ына, пишет Financial Times.

В январе два известных исследователя, Роберт Карлин и Зигфрид Хеккер, заявили, что Ким Чен Ын «принял стратегическое решение начать войну». Карлин, который долгое время возглавлял группу Госдепартамента США по северокорейскому направлению, и Геккер, бывший руководитель Лос-Аламосской лаборатории, неоднократно посещали Северную Корею. Они пришли к выводу, что Ким решил отказаться от дипломатических инициатив в отношении США и Южной Кореи в пользу конфронтационной политики. По их подсчетам, арсенал ядерного оружия КНДР может насчитывать до 50-60 боеголовок, а риторика Кима свидетельствует о возможности военного конфликта с их использованием.

Как и Си Цзиньпин и Путин, Ким Чен Ын считает, что США находятся в состоянии длительного упадка, и видит в этом исторический шанс получить преимущество в противостоянии со своими противниками на фоне глобальной перестройки, которую Си Цзиньпин называет «изменениями, которых не было в течение века».

Несмотря на сближение России и Северной Кореи, Китай, хотя и обеспокоен ослаблением собственного влияния на обе страны, остается союзником КНДР, видя в ней важный барьер против американского влияния в Азии.

В то же время на Западе распространена тенденция относиться к Северной Корее как к курьезу, недооценивая ее реальные возможности. Режим Кима, хотя и руководит одной из беднейших стран мира, не является технологически отсталым, поскольку создал ядерное оружие и разработал баллистические ракеты, а также существенные кибервозможности, которых не хватает даже таким государствам, как Иран и Сирия.

И хотя вероятность непосредственного участия КНДР в войне в Украине низкая, потенциальное развертывание 10 тысяч северокорейских спецназовцев могло бы стать дополнительной поддержкой для российской армии, которая уже потеряла более 600 тысяч своих бойцов. При этом армия КНДР насчитывает 1,3 миллиона военных, что делает ее четвертой по численности в мире, хотя большинство солдат — это новобранцы с ограниченным обучением и техникой. Такая численность могла бы помочь в тактике, которая полагается на высокое количество пехоты.

Ким Чен Ын может рассчитывать, что помощь России во время войны в Европе даст ему надежду на получение аналогичной поддержки Москвы в случае конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, Запад не остановил «союз зла» России и КНДР, последствия будут глобальними.