Украинцам рассказали, какой будет погода на стыке октября и ноября

Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что в четверг, 31 октября, небольшие дожди пройдут на востоке страны, ночью осадки ожидаются в северных, большинстве западных и центральных областях, на остальной территории Украины должно быть сухо. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Ночью плюс 5-10, в восточных, Запорожской и Херсонской областях 1-6 тепла. Днем плюс 8-13, на юге до 17 тепла.

В Киеве завтра ночью ожидается небольшой дождь, днем будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 1 ноября, по стране будет без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем, кроме юга и Закарпатья, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Ночью плюс 2-7, днем 10-15 тепла, в юго-западной части Украины до плюс 18.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 12-14 тепла.

Ранее стало известно, когда в киевских домах включат отопление.