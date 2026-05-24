Выплаты ко Дню Независимости-2026: кто и сколько получит

В Украине утвердили порядок разовых денежных выплат ко Дню Независимости в 2026 году. Помощь получат ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны, участники боевых действий, члены семей погибших защитников и другие категории граждан. Размеры выплат определены правительственным решением и зависят от статуса получателя.

Наибольшую сумму предусмотрели для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также для отдельных категорий людей с инвалидностью в результате войны. Согласно обнародованным данным, выплаты для этих категорий составят до 3100 гривен.

Для лиц с инвалидностью в результате войны установлена отдельная градация. Люди с инвалидностью I группы получат 3100 гривен, II группы – 2900 гривен, III группы – 2700 гривен. Аналогичные выплаты предусмотрены бывшим малолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, имеющих соответствующий статус.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также отдельные категории бывших узников нацистских лагерей получат по 1000 гривен. В то же время, членам семей погибших ветеранов войны, семьям павших Защитников и Защитниц Украины и некоторым другим категориям предусмотрели выплату в размере 650 гривен.

Отдельные выплаты также получат участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, которые были насильственно вывезены на принудительные работы или содержались в местах принудительного содержания. Для них установлена помощь в размере 450 гривен.

В большинстве случаев, средства будут начислены автоматически через Пенсионный фонд или другие государственные механизмы социальной поддержки. Отдельным категориям граждан может потребоваться дополнительное обращение в соответствующие органы социальной защиты.

Разовые выплаты ко Дню Независимости являются частью системы государственной поддержки ветеранов и лиц, пострадавших в результате войны. Практика таких выплат действует в Украине несколько лет и ежегодно правительство отдельно утверждает порядок и размеры финансовой помощи.