На Волыни осудили педофила

В Волынской области 44-летнего мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы за развращение малолетних через социальные сети. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины.

Выяснилось, что отморозок создавал фейковые аккаунты и выдавал себя за 16-летнего подростка, чтобы войти в доверие к детям.

Сообщается, что пострадавшими признаны девочки в возрасте 12-13 лет, которые проживали в Украине и за рубежом.

Следствие установило, что во время онлайн-общения педофил использовал психологические манипуляции, вел разговоры сексуального характера и пытался склонить малолетних к распутным действиям и личным встречам.

Среди прочего, он переписывался с ребенком, который проживает в Литве, и отправлял ей порнографические материалы, в том числе собственные интимные фото.

Во время обыска правоохранители обнаружили переписку с детьми и материалы порнографического характера.

Извращенца признали виновным в развращении малолетних, изготовлении, хранении с целью распространения и распространении продукции порнографического характера среди несовершеннолетних, умышленном получении доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем путем принуждения малолетнего лица к участию в создании детской порнографии по ч. 2 ст. 156, ч. 2,3 ст. 301, ч.4 ст. 301⁻¹ УК Украины.

Сейчас он находится под стражей.

