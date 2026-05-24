Синоптики рассказали, чем удивит погода украинцев завтра

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в понедельник, 25 мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что ночью на северо-востоке, а днем в восточных, местами южных, Днепропетровской области и в Карпатах пройдет кратковременный дождь, местами с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 21-26 тепла, на Закарпатье и юге до плюс 29. В Карпатах ночью 8-13 тепла, днем плюс 15-20.

В Киеве будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью 14-16 тепла, днем плюс 23-25.

