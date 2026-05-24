Магнитные бури в июне 2026 года: какие дни могут принести дискомфорт

В июне 2026 года геомагнитная ситуация на Земле, по предварительным прогнозам, будет оставаться преимущественно стабильной. В то же время специалисты предупреждают о нескольких периодах повышенной солнечной активности, которые могут сопровождаться слабыми или умеренными магнитными бурями. Наиболее чувствительными к таким изменениям традиционно считаются метеозависимые люди и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предварительные оценки были обнародованы специалистами Центра прогнозирования космической погоды NOAA.

По предварительным расчетам первые колебания геомагнитного поля могут наблюдаться уже в начале месяца. Повышение активности прогнозируется на 1–3 июня, а также в первую неделю месяца — ориентировочно 5–7 июня. Именно эти дни могут сопровождаться кратковременными геомагнитными возмущениями.

Еще один период потенциальной активности приходится на середину месяца. По прогнозам, нестабильная ситуация возможна 11-14 июня. После этого новая волна геомагнитных колебаний может возникнуть во второй половине месяца ориентировочно 18–21 июня. В конце июня, в том числе 26-29 числа, также не исключают повторные возмущения магнитосферы Земли.

Специалисты объясняют, что магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Заряженные частицы, достигающие магнитного поля Земли, могут вызвать колебания разной интенсивности. При этом долгосрочные прогнозы остаются ориентировочными, поскольку солнечная активность способна резко меняться буквально через несколько дней или даже часов.

Врачи и профильные эксперты отмечают, что часть людей в периоды геомагнитных изменений сообщает о головной боли, усталости, нарушении сна, колебаниях артериального давления и снижении концентрации внимания. Однако ученые отмечают: влияние магнитных бурь на самочувствие до сих пор остается предметом исследований.

Для людей, считающих себя метеозависимыми, специалисты советуют соблюдать режим сна, избегать чрезмерных физических нагрузок, поддерживать водный баланс и следить за обновлением прогнозов. В то же время, эксперты подчеркивают, что точные параметры геомагнитной ситуации определяются лишь незадолго до события.