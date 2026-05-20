ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Заработали новые правила выезда женщин из Украины

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

Агата Кловская
20.05.26 14:47
193
Заработали новые правила выезда женщин из Украины

С 20 мая все женщины в Украине могут свободно пересекать государственную границу — правительство отменило последние ограничения, которые действовали для госслужащих и судей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.

Как пояснили в ГПСУ, с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением правительства № 57.

В частности, Кабмин постановлением от 15 мая 2026 года № 623 отменил ограничения для женщин относительно выезда за границу на основании решений о служебных командировках.

Теперь пересекать государственную границу могут все женщины без исключений, независимо от:

— должностей в органах государственной власти;

— работы в органах местного самоуправления;

— трудоустройства на государственных предприятиях;

— работы в судах.

В Госпогранслужбе также сообщили, что пограничники уже применяют новую норму во время контроля в пунктах пропуска.

Напомним, соответствующее решение Кабинет министров Украины принял еще 6 мая.

Тэги: женщины, выезд, новости Украины

