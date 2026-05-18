Стадо коров напало на супругов-пенсионеров в Австрии – женщина погибла

В Восточном Тироле в Австрии произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Тут стадо коров атаковало супругов-пенсионеров.

Увы, 67-летняя женщина погибла на месте, мужчину доставили на вертолете в больницу Инсбрука.

Данный инцидент случился в минувшее воскресенье, 17 мая, на пешеходном маршруте, пролегающем недалеко от пастбища в Оберлиенце.

Правоохранители рассказали: «Пара шла по тропинке вдоль реки Изель, недалеко от пастбища. По причинам, которые до сих пор неизвестны, стадо коров внезапно напало на туристов. Женщина получила настолько тяжелые травмы в результате нападения, что скончалась на месте происшествия».

Судя по всему, пенсионеры недооценили возможную опасность от пасущихся неподалеку коров. Нападение произошло внезапно, и у них не осталось времени скрыться.

