Стадо коров напало на супругов-пенсионеров в Австрии – женщина погибла

В Восточном Тироле в Австрии произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.
Тут стадо коров атаковало супругов-пенсионеров.
Увы, 67-летняя женщина погибла на месте, мужчину доставили на вертолете в больницу Инсбрука.
Данный инцидент случился в минувшее воскресенье, 17 мая, на пешеходном маршруте, пролегающем недалеко от пастбища в Оберлиенце.
Правоохранители рассказали: «Пара шла по тропинке вдоль реки Изель, недалеко от пастбища. По причинам, которые до сих пор неизвестны, стадо коров внезапно напало на туристов. Женщина получила настолько тяжелые травмы в результате нападения, что скончалась на месте происшествия».
Судя по всему, пенсионеры недооценили возможную опасность от пасущихся неподалеку коров. Нападение произошло внезапно, и у них не осталось времени скрыться.
