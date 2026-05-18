В одном из киевских дворов прозвучала стрельба – известны подробности

В Киеве прозвучала стрельба. Подробности инцидента поведала местная полиция.

Сообщается, что в Святошинское управление полиции поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что в квартире на проспекте Академика Королева обнаружен и госпитализирован 27-летний мужчина с ранением руки и живота.

Было установлено, что пострадавший сделал замечание из-за громкого поведения компании женщин и мужчин, отдыхавших у его дома. Во время конфликта одна из женщин достала пистолет и произвела несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылась.

После этого правоохранители установили 43-летнюю местную жительницу и затем задержали ее.

Указывается, что во время обыска полицейские изъяли пистолет и патроны, направившиеся на экспертизу.

Отмечается, что злоумышленницы сообщили о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве пьяный иностранец угрожал людям гранатой – его задержали.